Руди Фернандес повторил рекорд Джерома Минси, сыграв на пяти чемпионатах мира

Теги Руди Фернандес сборная Испании сборная Кот-д′Ивуара Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард сборной Испании Руди Фернандес принял участие в стартовом матче испанцев на чемпионате мира-2023, сыграв около 15 минут против Кот-д’Ивуара (94:64).

Нынешний чемпионат мира стал пятым в карьере 38-летнего Фернандеса. Ранее он участвовал в чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2019 годов.

Таким образом, испанец повторил рекорд, который принадлежит бывшему игроку сборной Пуэрто-Рико Джерому Минси (1986, 1990, 1994, 1998, 2002).

В сегодняшнем матче Фернандес набрал 5 очков (1 из 3 с игры), сделал 4 подбора, 3 передачи и 1 перехват.

Фернандес дебютировал за сборную Испании почти 20 лет назад на Олимпийских играх 2004 года в Афинах.

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