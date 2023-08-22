Руди Фернандес: «Не уверен, что Испания в этом году снова станет чемпионом мира»

Ветеран сборной Испании Руди Фернандес честно признался, что не считает команду фаворитом на победу в мировом первенстве, которое стартует 25 августа.

«Я буду предельно честен и прозрачен. Не хочу, чтобы это было неправильно понято, но я не уверен, что Испания в этом году снова станет чемпионом мира.

Конечно, мы будем работать и стремиться к этому. Прошлым летом я тоже не предполагал, что мы выиграем Евробаскет. Но это произошло, равно как и в 2019 году (Испания стала чемпионом мира – Sports.ru). Кусочки пазла складываются в четкую картинку, у вас появляется возможность. В спорте такое бывает. Если у вас получится уцепиться за свой шанс, то можете победить.

На Евробаскете нас никто не называл фаворитами, но мы с каждым разом играли лучше. На этом чемпионате мира нам нужно понять свои ошибки и постараться исправить их. Говорят, что мы можем быть в числе пяти лучших команд на чемпионате мира. С учетом тех команд, которые участвуют – Франция, Германия, Канада, США, Словения – это сморится не так уж и плохо», – заявил Фернандес.

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