Руди Фернандес: «Не уверен, что Испания в этом году снова станет чемпионом мира»

Теги Руди Фернандес сборная Испании Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Ветеран сборной Испании Руди Фернандес честно признался, что не считает команду фаворитом на победу в мировом первенстве, которое стартует 25 августа.

«Я буду предельно честен и прозрачен. Не хочу, чтобы это было неправильно понято, но я не уверен, что Испания в этом году снова станет чемпионом мира.

Конечно, мы будем работать и стремиться к этому. Прошлым летом я тоже не предполагал, что мы выиграем Евробаскет. Но это произошло, равно как и в 2019 году (Испания стала чемпионом мира – Sports.ru). Кусочки пазла складываются в четкую картинку, у вас появляется возможность. В спорте такое бывает. Если у вас получится уцепиться за свой шанс, то можете победить.

На Евробаскете нас никто не называл фаворитами, но мы с каждым разом играли лучше. На этом чемпионате мира нам нужно понять свои ошибки и постараться исправить их. Говорят, что мы можем быть в числе пяти лучших команд на чемпионате мира. С учетом тех команд, которые участвуют – Франция, Германия, Канада, США, Словения – это сморится не так уж и плохо», – заявил Фернандес.

Филиппины + баскетбол = ❤️. Историческая связь с игрой, старейшая после НБА лига, огромный рынок сбыта

«Победы – это хорошо, мы для этого работаем. Но это не самоцель. Развитие россиян – вот цель». Что ждать от нового сезона МБА

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим flanec
А я уверен, что Испания не станет чемпионом мира.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tim Timson
Ответ Вадим flanec
А я уверен, что Испания не станет чемпионом мира.
ты наверное и в прошлый чемпионат был в этом уверен)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий