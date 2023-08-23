Руди Фернандес рассчитывает принять участие в рекордной 6-й Олимпиаде: «Поборюсь за место в сборной»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Руди Фернандес Реал сборная Испании Париж-2024 олимпийский баскетбольный турнир Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Ветеран сборной Испании и «Реала» Руди Фернандес заявил о том, что рассчитывает принять участие в шестых для себя Олимпийских играх, что стало бы рекордом.

Фернандес дебютировал на Олимпийских играх в 2008 году. Сейчас ему 38 лет.

«Если буду чувствовать себя хорошо, то я попробую. Не собираюсь уходить из сборной  после чемпионата мира. Хочу приносить пользу национальной команде, поборюсь за место в составе. Весь сезон в составе «Реала» буду доказывать, что достоин вызова.

Если не получится, то у меня все равно будет мое рабочее место и, черт возьми, пять поездок на Игры за карьеру тоже не так уж плохо, не так ли?» – заявил Фернандес.

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2 комментария

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as7-sasha
В 2004 году в Афинах Руди впервые играл на Олимпиаде
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viewerigo
Ответ as7-sasha
В 2004 году в Афинах Руди впервые играл на Олимпиаде
Факт. Дебютировал на Олимпиаде в 2004 году, а не в 2008. В 2008 году Руди получил свою первую олимпийскую медаль.
As a member of the senior Spain national team, Fernández competed at the 2004 Summer Olympics, averaging 5.1 points per game, in 10.6 minutes per game.
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