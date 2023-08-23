Руди Фернандес рассчитывает принять участие в рекордной 6-й Олимпиаде: «Поборюсь за место в сборной»
Ветеран сборной Испании и «Реала» Руди Фернандес заявил о том, что рассчитывает принять участие в шестых для себя Олимпийских играх, что стало бы рекордом.
Фернандес дебютировал на Олимпийских играх в 2008 году. Сейчас ему 38 лет.
«Если буду чувствовать себя хорошо, то я попробую. Не собираюсь уходить из сборной после чемпионата мира. Хочу приносить пользу национальной команде, поборюсь за место в составе. Весь сезон в составе «Реала» буду доказывать, что достоин вызова.
Если не получится, то у меня все равно будет мое рабочее место и, черт возьми, пять поездок на Игры за карьеру тоже не так уж плохо, не так ли?» – заявил Фернандес.
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As a member of the senior Spain national team, Fernández competed at the 2004 Summer Olympics, averaging 5.1 points per game, in 10.6 minutes per game.