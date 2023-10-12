Леброн Джеймс выступил в поддержку Израиля: «Убийства и насилие против невинных людей, совершаемые ХАМАС, являются терроризмом»

4-кратный чемпион НБА Леброн Джеймс (« ») выступил в поддержку Израиля в вооруженном конфликте с ХАМАС.

«Разрушения в Израиле трагичны и неприемлемы. Убийства и насилие против невинных людей, совершаемые ХАМАС, являются терроризмом. Семья SpringHill Company выражает глубочайшие соболезнования Израилю и еврейской общине.

Мы молимся за мир в регионе и подтверждаем нашу неизменную приверженность борьбе с ненавистью во всех ее проявлениях. Мы должны работать над тем, чтобы эта трагедия не привела к еще большему распространению ненависти, расизма и антисемитизма», – говорится в заявлении.

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