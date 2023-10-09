Алекс Карузо о том, против кого сложнее всего защищаться: «Могу назвать буквально 20 имен»

Защитника «Чикаго» спросили, против кого ему сложнее всего играть в обороне.

«Мне постоянно задают этот вопрос люди, которых я вижу впервые. Могу назвать буквально 20 имен. Вот как я это описываю: если я следую плану игры и играю очень хорошо в защите, то лучшие парни в лиге – 1-2 игрока, такие как Демар Дерозан и Зак Лавин у нас – все равно пробьют свою среднюю планку по очкам за сезон. Если я не справлюсь со своей задачей, они наберут 40 или 50.

Так что в любом матче можно выбрать самого сложного игрока, против которого придется играть в защите. Любой, кто является звездой, и даже есть парни, которые выходят со скамейки запасных и набирают по 20 очков за игру. – хороший пример. Он точно в списке тех, против кого сложнее всего защищаться. Потому что он может попасть издали, может попасть со средней дистанции, может заработать штрафные броски. Он очень хорошо «читает» защитников.

В лиге сейчас очень много опытных парней. Нет единого ответа. Есть очевидные: , Кей-Ди, , , Донован Митчелл. В прошлом году мне показалось, что Букер и Митчелл были очень мотивированы из-за ситуации, в которой оказались их команды. Список будет очень длинный», – ответил Карузо.

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