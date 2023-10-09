Алекс Карузо о том, против кого сложнее всего защищаться: «Могу назвать буквально 20 имен»

Теги Леброн Джеймс НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Джордан Кларксон Девин Букер Алекс Карузо Донован Митчелл Баскетбол

Защитника «Чикаго» Алекса Карузо спросили, против кого ему сложнее всего играть в обороне.

«Мне постоянно задают этот вопрос люди, которых я вижу впервые. Могу назвать буквально 20 имен. Вот как я это описываю: если я следую плану игры и играю очень хорошо в защите, то лучшие парни в лиге – 1-2 игрока, такие как Демар Дерозан и Зак Лавин у нас – все равно пробьют свою среднюю планку по очкам за сезон. Если я не справлюсь со своей задачей, они наберут 40 или 50.

Так что в любом матче можно выбрать самого сложного игрока, против которого придется играть в защите. Любой, кто является звездой, и даже есть парни, которые выходят со скамейки запасных и набирают по 20 очков за игру. Джордан Кларксон – хороший пример. Он точно в списке тех, против кого сложнее всего защищаться. Потому что он может попасть издали, может попасть со средней дистанции, может заработать штрафные броски. Он очень хорошо «читает» защитников.

В лиге сейчас очень много опытных парней. Нет единого ответа. Есть очевидные: Стеф, Кей-Ди, Леброн, Девин Букер, Донован Митчелл. В прошлом году мне показалось, что Букер и Митчелл были очень мотивированы из-за ситуации, в которой оказались их команды. Список будет очень длинный», – ответил Карузо.

Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий