Форвард «Лейкерс» после предсезонного матча в Лас-Вегасе ответил на вопрос, почему хотел бы владеть клубом НБА именно в этом городе.

«В этом есть смысл.

Здесь уже присутствуют «Райдерс» и «Найтс», присутствуют «Эйсес». Скоро здесь будет Формула-1. Пару раз проводился Матч звезд. Летняя лига НБА, которая очень популярна. Это спортивный город.

Появление клуба НБА только укрепит этот статус. Вам не придется волноваться по поводу поддержки со стороны местных жителей. Думаю, появление клуба в Лас-Вегасе является вопросом времени», – заявил Джеймс.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?