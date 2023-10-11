Леброн Джеймс о владении клубом в Лас-Вегасе: «Это спортивный город. В этом есть смысл»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после предсезонного матча в Лас-Вегасе ответил на вопрос, почему хотел бы владеть клубом НБА именно в этом городе.

«В этом есть смысл.

Здесь уже присутствуют «Райдерс» и «Найтс», присутствуют «Эйсес». Скоро здесь будет Формула-1. Пару раз проводился Матч звезд. Летняя лига НБА, которая очень популярна. Это спортивный город.

Появление клуба НБА только укрепит этот статус. Вам не придется волноваться по поводу поддержки со стороны местных жителей. Думаю, появление клуба НБА в Лас-Вегасе является вопросом времени», – заявил Джеймс.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

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3 комментария

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Сергей Ратников
в каком месте это спортивный город - первая профессиональная команда из высшей лиги появилась всего 5 лет назад а до этого пустота как в пустыне Невада
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Райли Карри
Главный спорт в Вегасе - покер.
Но Джемс и другие видят бизнес, а не баскетбол. Тренировочные лагеря, собрания и пр околобаскетбольные мероприятия с блэкджеком и ш (ну вы поняли) на которых можно заработать идеально впишутся в бизнес-модель новой организации.
Баскетбольный клуб как прачечная. Идеальное прикрытие. Джеймс, Шакил и др баскетболисты - лица с нужной репутацией (без больших скандалов - изнасилований, стрельбы и домашнего насилия).
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Никита Скорняков
Ответ Сергей Ратников
в каком месте это спортивный город - первая профессиональная команда из высшей лиги появилась всего 5 лет назад а до этого пустота как в пустыне Невада
дак вроде лас вегас действующие чемпионы в НХЛ
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