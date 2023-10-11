Лидер « » критически отозвался о позиции болельщиков, которые заявляют, что его 19-летний сын не обладает таким же атлетизмом, как отец.

«Сказать, что Бронни такой же атлетичный, если даже не больше, чем Брон в его возрасте, вовсе не является дикостью, поскольку он делает все эти вещи при росте 193 см, а не 206 см, как у отца», – написал один из пользователей.

«Совершенно верно!!! Он определенно хорош для своего возраста. Сторонние наблюдатели просто любят спорить о том, в чем вообще не разбираются», – отреагировал Джеймс.

Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?