Шакил О’Нил станет президентом баскетбольного отдела Reebok, Аллен Айверсон – вице-президентом

Reebok назначил члена Зала славы и бывшую звезду НБА Шакила О’ президентом баскетбольного направления компании.

Новая должность соответствует стремлению Reebok восстановить бренд в командных видах спорта, начиная с баскетбола. После того как в течение последних 15 лет Reebok находился в собственности Adidas Group, в марте 2022 года он был приобретен компанией Authentic Brands Group, что ознаменовало новый путь развития.

В дополнение к назначению О’Нила на пост президента Reebok назначил его коллегу по Залу славы 2016 года вице-президентом Reebok Basketball.

О’Нил был первым профессиональным спортсменом в истории Reebok, подписавшим контракт с брендом.

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