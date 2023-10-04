По словам главного тренера « » , новобранец команды выйдет в стартовой пятерке в первом предсезонном матче.

Керр планирует выпустить Пола вместе со , , Эндрю Уиггинсом и Кевоном Луни.

«Так и напишите. Народу будет о чем посудачить в офисах», – заявил Керр.

Тренер также добавил, что планирует в дальнейшем пробовать и другие сочетания.

Также стоит отметить, что игрок основы «Уорриорз» Дрэймонд Грин выбыл на несколько недель с травмой голеностопа.

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