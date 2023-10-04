Крис Пол выйдет в стартовой пятерке «Голден Стэйт» в первом предсезонном матче
По словам главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра, новобранец команды Крис Пол выйдет в стартовой пятерке в первом предсезонном матче.
Керр планирует выпустить Пола вместе со Стефеном Карри, Клэем Томпсоном, Эндрю Уиггинсом и Кевоном Луни.
«Так и напишите. Народу будет о чем посудачить в офисах», – заявил Керр.
Тренер также добавил, что планирует в дальнейшем пробовать и другие сочетания.
Также стоит отметить, что игрок основы «Уорриорз» Дрэймонд Грин выбыл на несколько недель с травмой голеностопа.
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