Крис Пол выйдет в стартовой пятерке «Голден Стэйт» в первом предсезонном матче

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Стив Керр Стефен Карри Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Эндрю Уиггинс Кевон Луни Баскетбол

По словам главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра, новобранец команды Крис Пол выйдет в стартовой пятерке в первом предсезонном матче.

Керр планирует выпустить Пола вместе со Стефеном Карри, Клэем Томпсоном, Эндрю Уиггинсом и Кевоном Луни.

«Так и напишите. Народу будет о чем посудачить в офисах», – заявил Керр.

Тренер также добавил, что планирует в дальнейшем пробовать и другие сочетания.

Также стоит отметить, что игрок основы «Уорриорз» Дрэймонд Грин выбыл на несколько недель с травмой голеностопа.

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1 комментарий

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Stephan Carrypenko
Так этот мув из-за отсутствия Грина?
Пол как руководитель второй пятерки -это топ, иногда «шестой» намного важнее основного состава
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