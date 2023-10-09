Чемпионат Греции. «Аполлон» – «Кардицас», «Панатинаикос» встретится с «Марусси»

Теги результаты Панатинаикос чемпионат Греции Марусси Аполлон Патрас Кардицас Баскетбол

В понедельник, 9 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Аполлон» примет «Кардицас», «Панатинаикос» встретится с «Марусси».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Аполлон Патрас – Кардицас
Дата проведения
9 октября, 17.15, «Kleisto Gymnastirio Apollona Patras»
Онлайн матча

Панатинаикос – Марусси
Дата проведения
9 октября, 20.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 1-0, Промитеас – 1-0, Колоссос – 1-0, Лаврион – 1-0, Панатинаикос – 0-0, Аполлон – 0-0, Кардицас – 0-0, Марусси – 0-0, Арис – 0-1, АЕК – 0-1, Перистери – 0-1, ПАОК – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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