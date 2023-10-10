«Нам предстоит серьезный разговор». Эргин Атаман остался недоволен настроем «Пао» на матч с «Марусси»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Панатинаикос чемпионат Греции Марусси Баскетбол

«Панатинаикос» одержал победу над «Марусси» (82:71) в рамках чемпионата Греции, уступив при этом в четвертой четверти со счетом 13:26 после «+28» в третьей 10-минутке.

Главный тренер «Пао» Атаман выразил недовольство командой после игры.

«Меня не волнует разница, которой мы добились в первых трех четвертях. Мы играли ужасно. Игра некоторых наших баскетболистов была ужасной.

Теперь нам предстоит провести серьезный разговор, а еще усердно поработать. Это не тот баскетбол, который я рассчитываю видеть в исполнении игроков этого клуба. Показанный нами баскетбол был ужасен.

Нужно ли моей команде больше времени? Нет, «Панатинаикос» уже готов играть, но это был явно не тот случай», – считает Атаман.

В ходе пресс-конференции Атаман подчеркнул, что у некоторых игроков был неправильный настрой.

«Я недоволен нашим уровнем концентрации. Это опасный менталитет, и решения будут приниматься начиная с завтрашнего дня (вторника). Мы уже немного поговорили в раздевалке. На следующий день начнется тяжелая работа», – отметил тренер.

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