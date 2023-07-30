Энес Кантер Фридом: «Буду баллотироваться в Конгресс США, но сейчас слишком рано»

Теги НБА Энес Кантер Фридом Политика Баскетбол

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом заявил о желании баллотироваться в Конгресс США.

«Я хочу баллотироваться в штате, где больше всего ценят свободу, а также где много солнца и пляжа.

Мне еще рано баллотироваться, потому что сейчас, к сожалению, наша страна сильно разделена. Как только вы попадаете в политику, вы теряете 50 процентов людей. Поэтому, когда придет время, я определенно подумаю об этом – может быть в 2026-м или 2028-м, скорее в 2028-м.

Каждый раз, когда я прихожу на Капитолийский холм по работе, все говорят: «Чего ты ждешь? Нам нужно твое мнение. Донеси свое мнение до Конгресса или Сената и внеси огромные изменения». Так что я буду баллотироваться, но думаю, что сейчас еще слишком рано», – сказал Кантер Фридом.

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2 комментария

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melwood- lfc
Карточный домик. 7 сезон.
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