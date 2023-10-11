Два игрока молодежной академии тель-авивского « » – братья Ифтах Куц и Йонатан Коц – были убиты во время нападения ХАМАС на Израиль в субботу.

Брата Коц были убиты в своем доме в кибуце Кфар-Аза с населением около 750 человек, который расположен недалеко от сектора Газа.

Жертвами ХАМАС стали также отец баскетболистов Авив, мать Ливнат и сестра Ротем.

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Фото: «Хапоэль Тель-Авив»