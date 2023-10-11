Два игрока академии тель-авивского «Хапоэля» были убиты во время нападения ХАМАС на Израиль

Теги происшествия фото чемпионат Израиля Хапоэль Тель-Авив Баскетбол

Два игрока молодежной академии тель-авивского «Хапоэля» – братья Ифтах Куц и Йонатан Коц – были убиты во время нападения ХАМАС на Израиль в субботу.

Брата Коц были убиты в своем доме в кибуце Кфар-Аза с населением около 750 человек, который расположен недалеко от сектора Газа.

Жертвами ХАМАС стали также отец баскетболистов Авив, мать Ливнат и сестра Ротем.

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Фото: «Хапоэль Тель-Авив»

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3 комментария

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Zybazy
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felix_r
Автор перепечатал новость с Basketnews прямо с ошибкой в написании фамилии. Вас не смутил факт, что у братьев разные фамилии Куц и Коц?
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Ужратый Гусениц
Ответ Zybazy
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фирменный стиль Валеры
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