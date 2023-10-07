«Хапоэль Беэр-Шева» разрешил иностранным игрокам покинуть Израиль

Теги происшествия чемпионат Израиля Хапоэль Беэр-Шева Баскетбол

«Хапоэль Беэр-Шева» стал первым баскетбольным израильским клубом, который разрешил иностранным игрокам покинуть страну.

Рано утром в субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило, что проводит против Израиля операцию под названием «Потоп Аль-Аксы». По последним данным, погибли не менее 40 мирных израильтян, около 800 получили ранения. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». В стране объявили военное положение.

Все спортивные мероприятия в стране, в том числе баскетбольные, отменены.

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5 комментариев

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Rohoev A
Ответ Красный чай
После увиденных расстрелов мирного населения и глумления над трупами хочется пожелать Израилю победы.
а постоянные расстрелы израильтянами мирное население Палестины никого не волнует. двойные стандарты
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Антон Киселёв
Ответ Красный чай
После увиденных расстрелов мирного населения и глумления над трупами хочется пожелать Израилю победы.
А до этого всё то же самое в Газе не замечали? (это ни в коем случае не оправдание происходящего на упомянутых видео)
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Streetbor
Ответ Красный чай
После увиденных расстрелов мирного населения и глумления над трупами хочется пожелать Израилю победы.
А когда Израиль заливает бетоном колодцы с водой это другое ..
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