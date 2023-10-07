«Хапоэль Беэр-Шева» разрешил иностранным игрокам покинуть Израиль

« » стал первым баскетбольным израильским клубом, который разрешил иностранным игрокам покинуть страну.

Рано утром в субботу Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило, что проводит против Израиля операцию под названием «Потоп Аль-Аксы». По последним данным, погибли не менее 40 мирных израильтян, около 800 получили ранения. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». В стране объявили военное положение.

Все спортивные мероприятия в стране, в том числе баскетбольные, отменены.

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