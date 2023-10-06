«Жальгирис» отправил жалобу в Евролигу в связи с поведением болельщиков «Виртуса»

«Жальгирис» отправил жалобу в в связи с поведением болельщиков « » во время матча между командами в Болонье.

Встреча проходила на арене PalaDozza Arena, так как основной стадион итальянцев Virtus Segafredo Arena находится на реконструкции.

Для попадания в подтрибунные помещения баскетболисты и тренеры обеих команд используют небольшой туннель, который содержит пластиковые элементы. Рядом с туннелем расположилась активная группировка болельщиков «Виртуса».

Когда туннелем пользовались представители «Жальгириса», фанаты активно стучали по пластику и что-то говорили литовцам.

Также в « » утверждают, что с трибун на паркет летели посторонние предметы.

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Фото: BasketNews