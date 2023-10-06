«Жальгирис» отправил жалобу в Евролигу в связи с поведением болельщиков «Виртуса»
«Жальгирис» отправил жалобу в Евролигу в связи с поведением болельщиков «Виртуса» во время матча между командами в Болонье.
Встреча проходила на арене PalaDozza Arena, так как основной стадион итальянцев Virtus Segafredo Arena находится на реконструкции.
Для попадания в подтрибунные помещения баскетболисты и тренеры обеих команд используют небольшой туннель, который содержит пластиковые элементы. Рядом с туннелем расположилась активная группировка болельщиков «Виртуса».
Когда туннелем пользовались представители «Жальгириса», фанаты активно стучали по пластику и что-то говорили литовцам.
Также в «Жальгирисе» утверждают, что с трибун на паркет летели посторонние предметы.
Каунасский клуб победил со счетом 82:79.
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Фото: BasketNews
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