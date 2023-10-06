«Жальгирис» отправил жалобу в Евролигу в связи с поведением болельщиков «Виртуса»

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«Жальгирис» отправил жалобу в Евролигу в связи с поведением болельщиков «Виртуса» во время матча между командами в Болонье.

Встреча проходила на арене PalaDozza Arena, так как основной стадион итальянцев Virtus Segafredo Arena находится на реконструкции. 

Для попадания в подтрибунные помещения баскетболисты и тренеры обеих команд используют небольшой туннель, который содержит пластиковые элементы. Рядом с туннелем расположилась активная группировка болельщиков «Виртуса».

Когда туннелем пользовались представители «Жальгириса», фанаты активно стучали по пластику и что-то говорили литовцам.

Также в «Жальгирисе» утверждают, что с трибун на паркет летели посторонние предметы.

Каунасский клуб победил со счетом 82:79.

Сегодня стартует новая Евролига. Объясняем, кто есть кто

Фото: BasketNews

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2 комментария

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Владимир Вербицкий
Очевидно, что фанаты их подбадривали. Проявляли гостеприимность)
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Asanov
Ну это вам не дома сербов оскорблять. Начинаешь играть в "фанатский" игры- будь готов, что и тебе прилетит
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