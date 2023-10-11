Саше Везенкову не гарантировано место в основной ротации «Кингз» на старте нового сезона

Новичку « » Саше Везенкову не гарантировано место в основной ротации команды на старте нового сезона .

Об этом рассказал главный тренер «Кингз» .

«Это хороший вопрос. Я не знаю, будет он в основной ротации или нет. Ему нужно продолжать бороться. Пока что он становится лучше и пользуется каждой возможностью, будь то тренировка или игра», – отметил Браун.

В межсезонье Везенков подписал контракт на 3 года и 20 миллионов долларов. В первом предсезонном матче против «Торонто» он набрал 12 очков.

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