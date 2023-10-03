Де’Аарон Фокс: «Везенков – один из лучших шутеров в мире»

Теги Сакраменто НБА Александар Везенков Де'Аарон Фокс Баскетбол

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс во время медиадня команды высоко оценил снайперские способности новичка команды Александара Везенкова.

«У него невероятный бросок. У нас есть бросковое упражнение, кажется, там совершается 150 бросков – он смазал всего 7. Везенков – один из лучших шутеров в мире.

Мы хотим, чтобы он не сомневался. Хотим, чтобы он понимал, что у него есть право на бросок. Повторюсь, он один из лучших шутеров в мире. Ты здесь для этого. Мы хотим, чтобы ты бросал. Иногда ты думаешь, что совершил плохой бросок, но на самом деле не всегда так оно и есть. Но когда он начинает попадать, то даже сетка на кольце не колышется. С ума сойти», – заявил Фокс.

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10 комментариев

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Tim Timson
Везенкову по силам Барнса убрать из старта)
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Stinger033
Ответ Tim Timson
Везенкову по силам Барнса убрать из старта)
Барнс явно не тянет уровень стартового форварда в команде плей-офф. Везенков в атаке будет 100% лучше.
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Сергей Орлов
Ответ AnSw33r
почему тогда недавно Фан Леброна доказывал мне что как раз Леброн играет в эру самой жёсткой защиты НБА ?
Откуда я знаю, спросите у него)
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superhren13
да он хиловат для защиты,толку от бросков так до 10 минут побегать
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Сергей Орлов
Уверен, что он заиграет сразу и хорошо.
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AnSw33r
Ответ Stinger033
Барнс явно не тянет уровень стартового форварда в команде плей-офф. Везенков в атаке будет 100% лучше.
а в защите? или в ПО она не нужна ?))))
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AnSw33r
Ответ Сергей Орлов
Откуда я знаю, спросите у него)
ахах да ладно ) и так понятно почему фаны леброна вечно пишут чушь )
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Сергей Орлов
Ответ AnSw33r
а в защите? или в ПО она не нужна ?))))
в НБА нет никакой защиты. До финалов конференций точно.
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Tim Timson
Ответ Stinger033
Барнс явно не тянет уровень стартового форварда в команде плей-офф. Везенков в атаке будет 100% лучше.
весь вопрос как он адаптируется к защите и площадке
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