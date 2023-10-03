Разыгрывающий « » Де’Аарон Фокс во время медиадня команды высоко оценил снайперские способности новичка команды .

«У него невероятный бросок. У нас есть бросковое упражнение, кажется, там совершается 150 бросков – он смазал всего 7. Везенков – один из лучших шутеров в мире.

Мы хотим, чтобы он не сомневался. Хотим, чтобы он понимал, что у него есть право на бросок. Повторюсь, он один из лучших шутеров в мире. Ты здесь для этого. Мы хотим, чтобы ты бросал. Иногда ты думаешь, что совершил плохой бросок, но на самом деле не всегда так оно и есть. Но когда он начинает попадать, то даже сетка на кольце не колышется. С ума сойти», – заявил Фокс.

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