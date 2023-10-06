Майк Браун: «Первое, что нужно сделать для того, чтобы добиться чего-либо в жизни, – поверить в это. Мы боремся за чемпионство»

Теги Майк Браун Сакраменто НБА Баскетбол

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун рассказал о своем настрое на предстоящий сезон-2023/24.

«Я сказал команде, что в этом году слон в комнате не такой розовый. А розовый слон в комнате – это ведь просто всеобщие ожидания. И я сказал им, что реальность такова: мы боремся за чемпионство. Все просто.

Это то, чего мы хотим добиться. Это то, за что мы боремся. Мы уже хорошая команда. Мы уже команда уровня плей-офф, и поэтому боремся за чемпионство так же, как и все остальные. И первое, что нужно сделать для того, чтобы добиться чего-либо в жизни, – поверить в это. Если ты в это не веришь, то этого не произойдет», – сказал Браун в интервью Марку Джей Спирсу для Andscape.

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3 комментария

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Abdulla
Ответ Bdv68
Норм дилер - всем бы такого ☝️
Не сказал бы, что эти рассуждения вообще ни о чём.
Команда очень сильная.
+1
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+1
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Bdv68
Норм дилер - всем бы такого ☝️
0
0
0
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Cash_flow
Ответ Bdv68
Норм дилер - всем бы такого ☝️
Кингз это теневая угроза. Первый плей-офф за много-много лет и 7-матчевая заруба с действующим чемпионом НБА это только начало. Дальше Сакраменто будет только лучше
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