Майк Браун: «Первое, что нужно сделать для того, чтобы добиться чего-либо в жизни, – поверить в это. Мы боремся за чемпионство»

Главный тренер « » рассказал о своем настрое на предстоящий сезон-2023/24.

«Я сказал команде, что в этом году слон в комнате не такой розовый. А розовый слон в комнате – это ведь просто всеобщие ожидания. И я сказал им, что реальность такова: мы боремся за чемпионство. Все просто.

Это то, чего мы хотим добиться. Это то, за что мы боремся. Мы уже хорошая команда. Мы уже команда уровня плей-офф, и поэтому боремся за чемпионство так же, как и все остальные. И первое, что нужно сделать для того, чтобы добиться чего-либо в жизни, – поверить в это. Если ты в это не веришь, то этого не произойдет», – сказал Браун в интервью Марку Джей Спирсу для Andscape.

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