Александар Везенков: «Готов к любой роли, которую даст мне тренер»

Новичок « » поделился ожиданиями от начала сезона НБА.

«С нетерпением жду начала сезона. С каждым днем все лучше и лучше. То же самое ожидаю и от матчей. Надеюсь, что буду становиться лучше и лучше с каждым матчем.

Буду готов к любой роли, которую даст мне тренер. Я готов к этой возможности. Думаю, что смогу помочь команде. Сделаю все, что потребует от меня тренер.

Не важно, что буду выходить со скамейки запасных. Самое главное – помочь команде победить. Буду делать все, что нужно для победы», – сказал Везенков.

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