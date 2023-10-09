Пол Джордж об обвинениях в распределении нагрузки:«Это раздражает. Мы хотим играть в баскетбол»

Теги Клипперс НБА Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж в интервью с журналисткой Тэйлор Рукс рассказал о своей реакции на обвинения общественности в пропусках тех матчей, когда он и Кавай Ленард были якобы здоровы.

«Люди пытаются сделать тебя и Кавая лицом «распределения нагрузки», словно вы не хотите играть. Раздражает ли это?» – спросила Рукс.

«Раздражает, потому что в конечном итоге мы любим баскетбол, любим играть, любим соревноваться. Мы такие и есть.

Люди говорят: «О, они не выйдут на паркет». Но мы не хотим специально пропускать игры.

В принятии таких решений участвуют не только игроки. Медицинский персонал также имеет право голоса в таких ситуациях. Мы внимательно относимся к своему организму. Если мы не вышли на паркет или даже не переоделись в форму, значит, что-то не позволяет нам принять участие в матче», – ответил Джордж.

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