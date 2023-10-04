Хуан Эрнангомес: «Не нравится, что все зовут меня Бо Круз»

Форвард « » рассказал, почему ему нравится, когда его называют именем его героя в фильме «Прорваться в НБА» («Hustle»).

«Я очень закрытый человек. Теперь, когда все меня узнают, это тяжело. Конечно, я снялся в фильме не для этого. Это единственное, о чем я сожалею. Если тебя никто не знает и ты снялся в фильме, это здорово. Потому что главный плюс съемок в фильме — это то, что я встретил всех этих людей. Посмотрел, как снимают кино. Это было потрясающе. Конечно, фильм мне очень помог. Я доволен, потому что, если дети смотрят фильм и он их мотивирует, это хорошо.

Мне не нравится, что все зовут меня Бо Круз, как будто все меня знают. Или все думают, что они мои друзья, потому что видели меня на экране. Это тяжело. У актеров тяжелая жизнь. Я разговаривал об этом с Адамом Сэндлером, он не может никуда пойти. Он не может пойти в супермаркет, не может пойти в кинотеатр, он не может ничего сделать. Так что это тяжелая жизнь.

Но съемки в фильме были отличным опытом. Конечно, я семь лет играл в НБА. Я пытаюсь прорваться всю свою жизнь, и меня зовут Хуанчо Эрнангомес. Сначала я злился, когда меня называли Бо Круз. Но со временем понял, что Бо Круз – это часть жизни Хуанчо Эрнангомеса. Если люди узнают меня только по фильму, я говорю им «привет». Если им понравился фильм, я рад за них, потому что я очень много работал над фильмом.

Если меня будут узнавать по моей игре в баскетбол, я тоже буду счастлив», – сказал испанец.

«Прорваться в НБА» – квест Адама Сэндлера по поиску звезд НБА, который сдвигает персонажей на второй план и строит сюжет на камео