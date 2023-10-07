Айзейя Кэнан о конфликте с Атаманом: «Скажешь мне что-то неуважительное, я отвечу соответственно»

Защитник « » рассказал о конфликтной ситуации с и из « » во время матча Евролиги между командами.

«Я просто стоял рядом и пытался услышать, о чем они говорят, никому не мешал. Слукас подошел и толкнул меня, я толкнул его в ответ. Он столкнулся с тренером, Атаман расстроился из-за этого. Он произнес несколько неуважительных слов, но я мужчина – скажешь мне что-то неуважительное, я отвечу соответственно. И мне все равно, кто ты.

Вот и все. Я очень уважаю Атамана как тренера, мы уже пересекались на площадке. Мне нравится соперничество, я оставляю все силы на площадке. Когда я вне площадки, то становлюсь семейным, хорошим парнем. На площадке пытаюсь сделать все, что могу, чтобы помочь команде победить», – заявил Кэнан.

«Олимпиакос» победил в овертайме – 88:78.

Сегодня стартует новая Евролига. Объясняем, кто есть кто