Чет Холмгрен о фоле на Вембаньяме: «Против удара головой нет защиты»

Теги Сан-Антонио НБА видео Оклахома-Сити Виктор Вембаньяма Чет Холмгрен Баскетбол

Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио» отметился эффектным моментом в предсезонном матче с «Оклахомой» (121:122).

В середине первой четверти Вембаньяма забросил с фолом Чета Холмгрена, который после контакта оказался на паркете, после чего поиграл мышцами.

Бигмен «Тандер» прокомментировал эпизод после игры, дав понять, что правила в том эпизоде нарушал не он.

«Против удара головой нет защиты, это факт 😂😂🤝», – написал Холмгрен.

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