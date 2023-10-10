Чет Холмгрен о фоле на Вембаньяме: «Против удара головой нет защиты»
Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио» отметился эффектным моментом в предсезонном матче с «Оклахомой» (121:122).
В середине первой четверти Вембаньяма забросил с фолом Чета Холмгрена, который после контакта оказался на паркете, после чего поиграл мышцами.
Бигмен «Тандер» прокомментировал эпизод после игры, дав понять, что правила в том эпизоде нарушал не он.
«Против удара головой нет защиты, это факт 😂😂🤝», – написал Холмгрен.
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