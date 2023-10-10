Чет Холмгрен дебютировал за «Тандер» в «предсезонке». Набрал 21 очко и 9 подборов против «Сперс»
Второй номер драфта-2022 Чет Холмгрен в понедельник провел первый предсезонный матч НБА в составе «Оклахомы».
Во встрече с «Сан-Антонио» (122:121) Холмгрен набрал 21 очко, 9 подборов, 1 передачу и 1 блок-шот.
За 16 минут Холмгрен реализовал 7 из 10 с игры, включая 2 из 2 из-за дуги.
Чет пропустил прошлый сезон НБА из-за травмы.
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