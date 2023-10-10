Виктор Вембаньяма забросил с фолом Холмгрена и поиграл мышцами

Теги предсезонные матчи Сан-Антонио НБА видео Оклахома-Сити Виктор Вембаньяма Чет Холмгрен Баскетбол

Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио» отметился эффектным моментом в предсезонном матче с «Оклахомой» (121:122).

В середине первой четверти Вембаньяма забросил с фолом Чета Холмгрена, который после контакта оказался на паркете, после чего поиграл мышцами.

Вембаньяма записал на свой счет 20 очков и 5 подборов.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

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2 комментария

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wallenberg
Нечем там пока играть, а вообще забавно было смотреть на него и Холгрема, тот тоже флексил своими паутиными лапками.
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Сергей Киселев
Ответ wallenberg
Нечем там пока играть, а вообще забавно было смотреть на него и Холгрема, тот тоже флексил своими паутиными лапками.
Холгрем-то явно Вемби передразнивал. Но забавно, да
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