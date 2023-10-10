Первый номер драфта-2023 из « » отметился эффектным моментом в предсезонном матче с «Оклахомой» (121:122).

В середине первой четверти Вембаньяма забросил с фолом , который после контакта оказался на паркете, после чего поиграл мышцами.

Вембаньяма записал на свой счет 20 очков и 5 подборов.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА