Виктор Вембаньяма забросил с фолом Холмгрена и поиграл мышцами
Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио» отметился эффектным моментом в предсезонном матче с «Оклахомой» (121:122).
В середине первой четверти Вембаньяма забросил с фолом Чета Холмгрена, который после контакта оказался на паркете, после чего поиграл мышцами.
Вембаньяма записал на свой счет 20 очков и 5 подборов.
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