Игорь Кочарян: «Выход «Локо» на пик формы – вопрос времени. Готовимся к серьезной игре»

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

– Удивлены двум поражениям «Локомотива» на старте сезона?

– Не то чтобы удивлен – всякое бывает. В Суперкубке лиги мощно выглядели и « », и «Зенит». На старте официального чемпионата они немного забуксовали. Но мне кажется, сейчас преждевременно делать какие‑то выводы, потому что это серьезные команды с хорошими игроками и тренерами. Это вопрос времени, когда «Локомотив» обретет баланс и выйдет на пик формы.

Готовимся к серьезной игре. Выезд у нас непростой. Приехали в Краснодар прямо из Саратова, где перед этим у нас была встреча с «Автодором». Не все гладко по транспорту было.

– Как добирались?

– Долетели до Сочи, а из Сочи на «Ласточке» в Краснодар несколько часов ехали. Все это немножко откладывает отпечаток на подготовке. Это надо учитывать. Длинный выезд сам по себе получается. В общем, думаю, будет тяжелая игра.

– Что конкретно ожидаете?

– Во‑первых, в Краснодаре всегда нелегко играть: поддержка трибун всегда у «Локо» хорошая. Во‑вторых, после поражений команда, чтобы реабилитироваться перед болельщиками, будет настроена максимально. Так что предстоит тяжелый матч. Это сто процентов. Сейчас чемпионат набирает хорошие обороты, и нужно предельно серьезно готовиться к каждой игре, восстанавливаться от повреждений. Сегодня каждый матч очень важен, потому что сейчас любой может обыграть любого.

Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?