Александер Секулич о пропуске Мартюком матча с МБА: «Никакой особенной причины нет. Это решение тренерского штаба»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич подвел итоги матча Лиги ВТБ с (79:71).

«Мы начали сезон в лиге с 0-2, особенно огорчительным было поражение от «Пармы», которой мы сами отдали игру. Мы постарались найти в этих проигрышах мотивацию, чтобы победить МБА – команду, которая сейчас демонстрирует очень хороший баскетбол.

В первой половине матча нам мало что удавалось. Мы слишком часто позволяли сопернику беспрепятственно атаковать наше кольцо и сами не забивали в легких ситуациях. Вторую половину мы начали более эффективно, смогли нейтрализовать лидеров соперника – думаю, что именно это и стало залогом нашей победы.

Спасибо болельщикам – они заполнили арену несмотря на будний день. Именно трибуны дали толчок, который помог нам вернуться в игру после большого перерыва.

У нас сейчас ограниченная ротация – Джейлен Барфорд и Захар Ведищев только что вернулись после травм. И очень здорово, что мы в такой ситуации смогли одержать победу.

Почему сегодня не играл ? Никакой особенной причины нет. Это решение нашего тренерского штаба.

Династия «Уорриорс» умерла?

Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»