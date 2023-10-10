Милош Павичевич о поражении от «Автодора»: «Поплатились за быструю игру. Но это наш стиль, мы от него не отходим»

Главный тренер « » Милош Павичевич назвал главную причину поражения в матче лиги ВТБ с « » (77:87).

«Очень обидное поражение, ребята старались и бились, но не получилось выиграть. Мы очень быстро играем, и сейчас мы за это поплатились. Но это наш стиль, и я сказал игрокам, что мы от него не отходим. К сожалению, сегодня не сработало», – заявил Павичевич.

Династия «Уорриорс» умерла?

Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»