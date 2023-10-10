Милош Павичевич о поражении от «Автодора»: «Поплатились за быструю игру. Но это наш стиль, мы от него не отходим»
Главный тренер «Уралмаша» Милош Павичевич назвал главную причину поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» (77:87).
«Очень обидное поражение, ребята старались и бились, но не получилось выиграть. Мы очень быстро играем, и сейчас мы за это поплатились. Но это наш стиль, и я сказал игрокам, что мы от него не отходим. К сожалению, сегодня не сработало», – заявил Павичевич.
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