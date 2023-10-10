Милош Павичевич о поражении от «Автодора»: «Поплатились за быструю игру. Но это наш стиль, мы от него не отходим»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Уралмаш Милош Павичевич Баскетбол

Главный тренер «Уралмаша» Милош Павичевич назвал главную причину поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» (77:87).

«Очень обидное поражение, ребята старались и бились, но не получилось выиграть. Мы очень быстро играем, и сейчас мы за это поплатились. Но это наш стиль, и я сказал игрокам, что мы от него не отходим. К сожалению, сегодня не сработало», – заявил Павичевич.

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1 комментарий

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Милошевич
Ну была бы ротация для быстрого темпа не очень у вас. А так играя в 6,5 человек, как вывозить. Вот типчик из Оли подъедет (долго едет) будет уже проще...
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