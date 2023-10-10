Трэй Янг о Стефене Карри: «Вероятно, лучший разыгрывающий в истории»
Лидер «Атланты» Трэй Янг объяснил, почему в межсезонье тренировался вместе с разыгрывающим «Голден Стэйт» Стефеном Карри.
«Вероятно, он лучший разыгрывающий в истории. Соответственно, мне хотелось оказаться рядом и чему-то научиться у такого игрока. Особенно с учетом того, каким человеком он является. Если попросить у Стефа совет, он его даст», – заявил Янг.
Летом 2-кратный MVP также заявлял, что считает себя лучшим плеймейкером в истории НБА.
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