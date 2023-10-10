Трэй Янг о Стефене Карри: «Вероятно, лучший разыгрывающий в истории»

Теги Атланта Голден Стэйт НБА Стефен Карри Трэй Янг Баскетбол

Лидер «Атланты» Трэй Янг объяснил, почему в межсезонье тренировался вместе с разыгрывающим «Голден Стэйт» Стефеном Карри.

«Вероятно, он лучший разыгрывающий в истории. Соответственно, мне хотелось оказаться рядом и чему-то научиться у такого игрока. Особенно с учетом того, каким человеком он является. Если попросить у Стефа совет, он его даст», – заявил Янг.

Летом 2-кратный MVP также заявлял, что считает себя лучшим плеймейкером в истории НБА.

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7 комментариев

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Starkom
Ответ Дядя Санжар
Карри больше снайпер чем разыгрывающий..
Наоборот. Карри - первый разыгрывающий в истории, который управляет игрой команды без мяча. Это высший уровень кунг-фу.
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Rahym Hommadow
Конечно научить бросать из линии не смотреть и сразу назад 🧐
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Дядя Санжар
Карри больше снайпер чем разыгрывающий..
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Answer1
Тут стоит сделать оговорку на современный баскетбол, где многие позиции номинальные. Верно подметили в комментариях, что тот же Крис Пол в прайме, в классическом понимании разыгрывающего, наверное, действительно сильнее Карри. Но если брать вцелом игроков играющих на позиции 1 номера, Карри, действительно в Топ - 3 в истории, думаю, точно.
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Kemal Gul
Ответ Дядя Санжар
Карри больше снайпер чем разыгрывающий..
Да тут же по позиции сравнение, конкретно о навыке розыгрыша речи не идёт. В оригинале Трей назвал Карри лучшим пойнт гардом, а не лучшим плеймейкером. В том, что Карри первый номер по позиции, сомнений ведь нет?
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