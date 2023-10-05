Дражен Анзулович после поражения от «Зенита»: «Когда играешь с таким сильным соперником, нельзя в последней четверти пропускать 26 очков»
Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович проанализировал причины поражения от «Зенита» в матче Единой лиги ВТБ (76:84).
«Поздравляю команду «Зенит». Соперник показал качество в последние пять минут матча, показал силу. Наша же индивидуальная защита в концовке была очень плохой. Когда ты играешь с таким сильным соперником — ты не можешь в последней четверти пропускать 26 очков.
Но есть и еще одна проблема. Это уже четвертая наша игра подряд, когда мы начинаем менять игроков — и игроки, выходящие со скамейки, теряют ритм. Сразу «-15»...
Но команда показала характер, и мы смогли вернуться с «-19». Старались, за пять минут до конца вели 2 очка... Но нужно играть до конца и не допускать тех ошибок, которые допустили в эти пять минут.
Многие наши игроки могут играть лучше, чем они сыграли сегодня, мы старались, и за это команде респект. Но нужно показать качество, как игрокам старта, так и игрокам скамейки», – сказал Анзулович.
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