Эртугрул Эрдоган: «Руна» пытается выстроить победную культуру»

Главный тренер «Руны» остался доволен командой по итогам матча Лиги ВТБ с «Самарой» (85:74).

«Не могу упрекнуть игроков в желании или сыгранности, но меня волнует ситуация с большим количеством потерь и подборов в нападении. Даже если мы лучше смотрелись в этих компонентах, чем соперник. Мы выиграли всего несколько очков, и это важная победа для нас.

Мы пытаемся выстроить победную культуру, особенно дома. И мы должны дать понять каждому сопернику: «Это наша домашняя арена, и мы будем играть жестко». Я не знаю, выиграем мы или проиграем, но я уверен, что мы будем выкладываться на сто процентов в каждом матче. Это очень важно для меня. Конечно, здорово, что мы идем без поражений, но главное – сейчас у нас отличная команда. Я очень рад и горжусь своими игроками», – заявил Эрдоган.

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