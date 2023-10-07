Эртугрул Эрдоган: «Даже если бы мы проиграли, я все равно гордился бы игроками «Руны»

Главный тренер «Руны» похвалил команду после выездной победы над « » (85:78) в Лиге ВТБ.

«Было две разных «Руны» – в первой и во второй половине. В первой половине мы допустили много потерь, соперник собрал много подборов в нападении. Во второй половине мы позволили «Уралмашу» забрать лишь пять подборов в нападении и допустили всего семь потерь, что было очень важно.

Хотел бы сказать, что я горжусь своими игроками, они выложились на сто процентов. Даже если бы мы проиграли эту игру, я бы все равно был горд ими. Они дрались за каждый сантиметр площадки.

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