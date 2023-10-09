Стивен Джексон об ожиданиях от Брауна после контракта на 300 млн: «Где Отто Портер? Он получил 100 млн от «Вашингтона»

Теги Бостон Стивен Джексон НБА Вашингтон Отто Портер Джейлен Браун Баскетбол

Бывший игрок НБА Стивен Эй Джексон ответил на вопрос об ожиданиях от атакующего защитника «Бостона» Джейлена Брауна.

Браун этим летом подписал контракт на 5 лет и 300 миллионов долларов.

«Трудно строить ожидания, когда столько игроков получили кучу денег. И при этом ни хрена не сделали.

Отто Портер, где он? Он получил 100 миллионов от «Вашингтона», и с тех пор мы его не видели», – сказал Джексон в эфире Certified Smoke.

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2 комментария

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fhneh
Ну надо за НБА следить, Капитан) Отмучившись от травм и заработав кучу бабла, Отто еще и сыграл важную роль в чемпионстве ГСВ.
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Григорий Тимофеев
Видели. В лазарете. А потом на чемпионском параде в 2022.
Какие у Бостона были варианты? Разве что удачно обменять пару лет назад.
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