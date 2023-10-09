Стивен Джексон об ожиданиях от Брауна после контракта на 300 млн: «Где Отто Портер? Он получил 100 млн от «Вашингтона»

Бывший игрок НБА Стивен Эй Джексон ответил на вопрос об ожиданиях от атакующего защитника « » .

Браун этим летом подписал контракт на 5 лет и 300 миллионов долларов.

«Трудно строить ожидания, когда столько игроков получили кучу денег. И при этом ни хрена не сделали.

, где он? Он получил 100 миллионов от « », и с тех пор мы его не видели», – сказал Джексон в эфире Certified Smoke.

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