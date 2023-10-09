Стивен Джексон об ожиданиях от Брауна после контракта на 300 млн: «Где Отто Портер? Он получил 100 млн от «Вашингтона»
Бывший игрок НБА Стивен Эй Джексон ответил на вопрос об ожиданиях от атакующего защитника «Бостона» Джейлена Брауна.
Браун этим летом подписал контракт на 5 лет и 300 миллионов долларов.
«Трудно строить ожидания, когда столько игроков получили кучу денег. И при этом ни хрена не сделали.
Отто Портер, где он? Он получил 100 миллионов от «Вашингтона», и с тех пор мы его не видели», – сказал Джексон в эфире Certified Smoke.
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