Тимофей Мозгов о профессиональной карьере: «Мой поезд ушел, пора заканчивать»

Теги НБА Тимофей Мозгов Единая лига ВТБ Баскетбол

Чемпион НБА-2016 в составе «Кливленда» Тимофей Мозгов близок к завершению игровой карьеры, рассказал он журналисту «СЭ» Тимуру Ганееву.

В сезоне-2021/22 Мозгов провел девять матчей за «Руну» в Суперлиге, набирая в среднем 10,4 очка, 7,0 подбора и 1,2 передачи. В марте 2022 года он уехал в США по семейным обстоятельствам.

– Какой у тебя сейчас статус? Ты свободный агент или все-таки славная карьера подошла к концу?

– Наверное, второе. Я не закрыл эту дверь на ключ, но прикрыл, не хлопая.

– Летом твой агент Станислав Рыжов выкладывал совместное фото, намекая, что ты вернешься на профессиональный уровень.

– Я еще могу играть. Дайте два месяца, я наберу форму, чтобы быть полезным на хорошем уровне. Но, конечно, уже не получится показывать баскетбол, как в свои лучшие годы. Поэтому, думаю, что все. Мой поезд ушел, пора заканчивать.

– Ты бы хотел остаться в баскетболе в том или ином качестве?

– Сложно сказать. Сейчас обсуждаем это с ближайшим окружением.

– Готов стать агентом?

– Точно нет. Понимаю, что это не мое.

– То есть велика вероятность, что сосредоточишься на бизнесе?

– Есть разные вещи, которыми хочется заниматься. Строительный бизнес – один из проектов, которому в последнее время уделялось много времени. Есть еще несколько интересных направлений. Я еще не до конца решил, куда направлю свои таланты. Можно сказать, что стою на распутье.

Мозгов брал бронзу чемпионата Европы (2011) и Олимпиады (2012) в составе сборной России, трижды становился серебряным призером чемпионата России с «Химками» (2008-2010), а также обладателем Кубка России в 2008 году.

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7 комментариев

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Сергей Орлов
Хорошая карьера. И титулы и денег заработал. Всё своим трудом. Молодец.
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letsgoheat1
ну да, титул чемпиона НБА в регалиях зачем упоминать, это ж мелочь на фоне, например, кубка России
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carmelo hot sause
Спасибо Тимохе за великолепную карьеру! Всегда следил и поддерживал его команды, ну и конечно завоеванный перстень не на последних ролях в Кливленде - это сильно. Вроде в политику суваться не собирается, так что надеюсь, у него все сложится в других делах
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Сергей Орлов
Ответ Renki
Жаль только, что титул, по большему счёту, у него один за всю карьеру, хоть и престижный - чемпион НБА. Ни Олимпиаду, ни мир, ни Европу, ни даже чемпионат России Тимофей не выигрывал. Правда, один раз Кубок России с "Химками" брал)
Слушайте, бронза Олимпиады в Лондоне это грандиозный успех русского баскетбола. А учитывая монструозные США и Испанию, это вообще сродни победе)
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malinin
Я еще могу играть. Дайте два месяца, я наберу форму - я в свои почти 38 так же про себя говорю))
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Алексааандр
медиа лига, вы где? зовите его к себе)
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Renki
Ответ Сергей Орлов
Хорошая карьера. И титулы и денег заработал. Всё своим трудом. Молодец.
Жаль только, что титул, по большему счёту, у него один за всю карьеру, хоть и престижный - чемпион НБА. Ни Олимпиаду, ни мир, ни Европу, ни даже чемпионат России Тимофей не выигрывал. Правда, один раз Кубок России с "Химками" брал)
+1
-1
0
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