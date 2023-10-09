Тимофей Мозгов о профессиональной карьере: «Мой поезд ушел, пора заканчивать»

Чемпион НБА-2016 в составе «Кливленда» близок к завершению игровой карьеры, рассказал он журналисту «СЭ» Тимуру Ганееву.

В сезоне-2021/22 Мозгов провел девять матчей за «Руну» в Суперлиге, набирая в среднем 10,4 очка, 7,0 подбора и 1,2 передачи. В марте 2022 года он уехал в США по семейным обстоятельствам.

– Какой у тебя сейчас статус? Ты свободный агент или все-таки славная карьера подошла к концу?

– Наверное, второе. Я не закрыл эту дверь на ключ, но прикрыл, не хлопая.

– Летом твой агент Станислав Рыжов выкладывал совместное фото, намекая, что ты вернешься на профессиональный уровень.

– Я еще могу играть. Дайте два месяца, я наберу форму, чтобы быть полезным на хорошем уровне. Но, конечно, уже не получится показывать баскетбол, как в свои лучшие годы. Поэтому, думаю, что все. Мой поезд ушел, пора заканчивать.

– Ты бы хотел остаться в баскетболе в том или ином качестве?

– Сложно сказать. Сейчас обсуждаем это с ближайшим окружением.

– Готов стать агентом?

– Точно нет. Понимаю, что это не мое.

– То есть велика вероятность, что сосредоточишься на бизнесе?

– Есть разные вещи, которыми хочется заниматься. Строительный бизнес – один из проектов, которому в последнее время уделялось много времени. Есть еще несколько интересных направлений. Я еще не до конца решил, куда направлю свои таланты. Можно сказать, что стою на распутье.

Мозгов брал бронзу чемпионата Европы (2011) и Олимпиады (2012) в составе сборной России, трижды становился серебряным призером чемпионата России с «Химками» (2008-2010), а также обладателем Кубка России в 2008 году.

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