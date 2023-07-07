Знаменитый центровой может выступить в предстоящем сезоне.

«Факс, чтобы отправить сообщение «i’am back», у нас с Шарифьяновым есть, вакансии в командах тоже. Осталось самое легкое – чуть подготовить подопечного, времени до сборов еще вагон…» – написал агент баскетболиста Станислав Рыжов, выложив совместную фотографию с тренировки.

В сезоне-21/22 чемпиона НБА 2016 года в составе «Кливленда» провел девять матчей за «Руну» в Суперлиге, набирая в среднем 10,4 очка, 7,0 подбора и 1,2 передачи. В марте 2022 года он уехал в США по семейным обстоятельствам.

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