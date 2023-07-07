Тимофей Мозгов готовится сыграть в предстоящем сезоне

Теги НБА фото Тимофей Мозгов суперлига Россия Единая лига ВТБ Станислав Рыжов Баскетбол

Знаменитый центровой Тимофей Мозгов может выступить в предстоящем сезоне.

«Факс, чтобы отправить сообщение «i’am back», у нас с Шарифьяновым есть, вакансии в командах тоже. Осталось самое легкое – чуть подготовить подопечного, времени до сборов еще вагон…» – написал агент баскетболиста Станислав Рыжов, выложив совместную фотографию с тренировки.

В сезоне-21/22 чемпиона НБА 2016 года в составе «Кливленда» провел девять матчей за «Руну» в Суперлиге, набирая в среднем 10,4 очка, 7,0 подбора и 1,2 передачи. В марте 2022 года он уехал в США по семейным обстоятельствам.

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14 комментариев

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TryHarden13
Ответ Dmitry Orlov
Видимо что-то изменилось с марта 2022
Семейные абстоятельства же...
+8
0
+8
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Arturitto
Химки должны подсуетиться
+5
0
+5
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Иван Бойченко
С дедом в последний поход?
+4
0
+4
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Евгений - 79
Ответ Arturitto
Химки должны подсуетиться
Бери выше. Лейкерс уже ищут место в платёжке.
+3
-1
+2
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Dmitry Orlov
Видимо что-то изменилось с марта 2022
+1
0
+1
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TryHarden13
Опечатка, наверное не в предстоящем, а в предыдущем...
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everyday4768
Шутовство
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Михаил Бородовский
Я думаю, он появится в Локо. Там нужен габаритный центр. Да и родина это его.
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scorp19
В ЛАЛЬ на скамейку полотенцем махать.
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Дэннис Молинарев
Перспективная ветка
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Allex_38rus
Вполне может на уровне нынешней ВТБ лиги сгодиться. В той же руне
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Dmitry Orlov
Ответ TryHarden13
Семейные абстоятельства же...
Может действительно семейные
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chestisovest mira
Ответ Михаил Бородовский
Я думаю, он появится в Локо. Там нужен габаритный центр. Да и родина это его.
Вообще-то он в Химках вырос.
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