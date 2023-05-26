Тимофей Мозгов о финале Запада: «Я болел за Леброна и за «Денвер»

Бывший игрок НБА Тимофей Мозгов стал гостем популярного баскетбольного шоу на YouTube «Взял Мяч».

Он пообщался со студией по видеосвязи.

«Я бы не сказал, что более расслаблен, чем американские игроки. Я даже думаю, что в целом европейские игроки сильнее «загоняются» по играм, более ответственно к себе относятся и поэтому «перегорают». Что касается американцев, они попроще к себе относятся. Но баскетбол плей-офф – это вообще отдельная история: там никто не может позволить себе расслабиться и сказать: «Ну ок, впереди следующая игра».

Что касается Йокича: нужно понять, что ему легко ничего не дается. Это огромный труд, прежде всего, и талант. Поэтому просто так в плей-офф даже ему ничего не дается», – рассказал Мозгов о различиях в отношении к игре на разных континентах.

Центровой поделился, кому отдавал предпочтение в финальной серии Запада.

«Передо мной стоял сложный выбор, за кого болеть в финале Западной конференции. Я болел за Леброна и за « ». Не болел за « », но переживал за Леброна.

Мне хотелось, чтобы он выиграл, но и мне хотелось, чтобы «Денвер» выиграл – у меня там осталось много хороших знакомых. Это команда стала когда-то домом для меня и моей семьи. Так что выбор был сложный. Когда «Денвер» набирал очки, я радовался, когда Леброн – тоже», – объяснил Мозгов.

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