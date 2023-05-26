Тимофей Мозгов о финале Запада: «Я болел за Леброна и за «Денвер»
Бывший игрок НБА Тимофей Мозгов стал гостем популярного баскетбольного шоу на YouTube «Взял Мяч».
Он пообщался со студией по видеосвязи.
«Я бы не сказал, что Йокич более расслаблен, чем американские игроки. Я даже думаю, что в целом европейские игроки сильнее «загоняются» по играм, более ответственно к себе относятся и поэтому «перегорают». Что касается американцев, они попроще к себе относятся. Но баскетбол плей-офф – это вообще отдельная история: там никто не может позволить себе расслабиться и сказать: «Ну ок, впереди следующая игра».
Что касается Йокича: нужно понять, что ему легко ничего не дается. Это огромный труд, прежде всего, и талант. Поэтому просто так в плей-офф даже ему ничего не дается», – рассказал Мозгов о различиях в отношении к игре на разных континентах.
Центровой поделился, кому отдавал предпочтение в финальной серии Запада.
«Передо мной стоял сложный выбор, за кого болеть в финале Западной конференции. Я болел за Леброна и за «Денвер». Не болел за «Лейкерс», но переживал за Леброна.
Мне хотелось, чтобы он выиграл, но и мне хотелось, чтобы «Денвер» выиграл – у меня там осталось много хороших знакомых. Это команда стала когда-то домом для меня и моей семьи. Так что выбор был сложный. Когда «Денвер» набирал очки, я радовался, когда Леброн – тоже», – объяснил Мозгов.
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