Фотографии новой формы «Финикса» появились в сети
Инсайдер баскетбольных маек, известный под ником skunwong, опубликовал фотографии новой формы «Финикса».
Он представил форму лидеров «Санз» Кевина Дюрэнта и Девина Букера. Традиционная надпись «The Valley» на груди сменилась «El Valle», сохранился градиент на игровых номерах.
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