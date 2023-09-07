Фотографии новой формы «Финикса» появились в сети

Инсайдер баскетбольных маек, известный под ником skunwong, опубликовал фотографии новой формы « ».

Он представил форму лидеров «Санз» и . Традиционная надпись «The Valley» на груди сменилась «El Valle», сохранился градиент на игровых номерах.

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