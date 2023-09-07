Фотографии новой формы «Финикса» появились в сети

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт фото Девин Букер Баскетбол

Инсайдер баскетбольных маек, известный под ником skunwong, опубликовал фотографии новой формы «Финикса».

Он представил форму лидеров «Санз» Кевина Дюрэнта и Девина Букера. Традиционная надпись «The Valley» на груди сменилась «El Valle», сохранился градиент на игровых номерах.

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7 комментариев

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БУГАЙ
красивая форма
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Илья Купол
какое-то волшебное ретро на вид. Ассоциации с казино и фильмами 80-х🔥🔥💜
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кандид
El Fénix
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БУГАЙ
Ответ Tiemme
Это City Edition, судя по всему. Традиционные комплекты гостевой и домашней формы уже месяца два как были презентованы.
тоже клевые
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Tiemme
Это City Edition, судя по всему. Традиционные комплекты гостевой и домашней формы уже месяца два как были презентованы.
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TFP_Sports
кайф
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Tiemme
Ответ БУГАЙ
тоже клевые
Вообще бомба! Особенно белая!
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