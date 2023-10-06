Брэдли Бил о бросках со средней: «Все говорят: «О, отсюда не надо бросать!» Но у нас три игрока реализуют под 60% попыток»

Атакующий защитник « » поделился эмоциями от предстоящего выступления в одной команде с и .

«Я не могу дождаться, честно говоря. Потому что у нас три парня, которые смертельно опасны со средней дистанции, что неслыханно в . Все говорят: «О, отсюда не надо бросать!». Но у нас три игрока, которые попадают со средней с точностью в 50-60%.

И я заметил этим летом, играя с ними двусторонку: у нас будет много открытых трехочковых, будет много возможностей для кэтч-нэшут бросков, потому что будет много свободного пространства на паркете. Конечно, еще появятся некоторые моменты, над которыми придется работать, но я верю, что желание идти на жертвы ради команды и дух соперничества будут двигать нас в правильном направлении», – сказал Бил в медиадень.

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