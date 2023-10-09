Шакил Маккиссик и Найджел Уильямс-Госс вряд ли сыграют против «Барселоны» в Евролиге

Защитники «Олимпиакоса» Шакил Маккиссик и с высокой вероятностью пропустят матч против «Барселоны» в , который состоится в пятницу.

Уильямс-Госс повредил подколенное сухожилие во встрече чемпионата Греции с «Арисом», Маккиссика беспокоит колено.

Бигмен « » также вынужден был досрочно покинуть площадку в игре с «Арисом», но о его состоянии клуб пока не сообщает.

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