Шакил Маккиссик и Найджел Уильямс-Госс вряд ли сыграют против «Барселоны» в Евролиге
Защитники «Олимпиакоса» Шакил Маккиссик и Найджел Уильямс-Госс с высокой вероятностью пропустят матч против «Барселоны» в Евролиге, который состоится в пятницу.
Уильямс-Госс повредил подколенное сухожилие во встрече чемпионата Греции с «Арисом», Маккиссика беспокоит колено.
Бигмен «Олимпиакоса» Люк Сикма также вынужден был досрочно покинуть площадку в игре с «Арисом», но о его состоянии клуб пока не сообщает.
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