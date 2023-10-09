Шакил Маккиссик и Найджел Уильямс-Госс вряд ли сыграют против «Барселоны» в Евролиге

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Барселона чемпионат Греции Найджел Уильямс-Госс Шакил Маккиссик Люк Сикма Баскетбол

Защитники «Олимпиакоса» Шакил Маккиссик и Найджел Уильямс-Госс с высокой вероятностью пропустят матч против «Барселоны» в Евролиге, который состоится в пятницу.

Уильямс-Госс повредил подколенное сухожилие во встрече чемпионата Греции с «Арисом», Маккиссика беспокоит колено.

Бигмен «Олимпиакоса» Люк Сикма также вынужден был досрочно покинуть площадку в игре с «Арисом», но о его состоянии клуб пока не сообщает.

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