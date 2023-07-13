«Олимпиакос» объявил о переходе Люка Сикма

« » официально объявил о переходе (33 года, 203 см). По информации СМИ, форвард заработает 700 тыс евро за сезон.

Ожидается, что Сикма заменит в «Олимпиакосе» Сашу Везенкова, который с нового сезона будет выступать в НБА.

Последние шесть сезонов Сикма отыграл за берлинскую «Альбу». Его средние показатели в – 7,6 очка, 5,3 подбора и 4,9 передачи за 22 минуты.

Кто заработал больше всех за карьеру в НБА

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