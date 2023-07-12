«Олимпиакос» ведет переговоры с Люком Сикмой

« » продолжает искать замену тяжелому форварду , который отправился в НБА и продолжит карьеру в «Сакраменто».

Как сообщает Gazzetta.gr, греческий клуб вступил в переговоры с (33 года, 203 см). Американский бигмен вышел на рынок свободных агентов после шести лет в немецкой «Альбе».

Отмечается, что Сикма занимает высокое место в списке предпочтений «Олимпиакоса».

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе» – в НБА было много неудачных оффер-шитов (нет, это не ругательство)