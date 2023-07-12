«Олимпиакос» ведет переговоры с Люком Сикмой
«Олимпиакос» продолжает искать замену тяжелому форварду Александару Везенкову, который отправился в НБА и продолжит карьеру в «Сакраменто».
Как сообщает Gazzetta.gr, греческий клуб вступил в переговоры с Люком Сикмой (33 года, 203 см). Американский бигмен вышел на рынок свободных агентов после шести лет в немецкой «Альбе».
Отмечается, что Сикма занимает высокое место в списке предпочтений «Олимпиакоса».
Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе» – в НБА было много неудачных оффер-шитов (нет, это не ругательство)
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