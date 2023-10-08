Найджел Уильямс-Госс и Люк Сикма не доиграли матч против «Ариса» из-за травм

« » потерял двух игроков во время гостевого матча чемпионата Греции против « » (81:72).

выбыл из игры в середине второй четверти и не вернулся. Защитник потянул левое подколенное сухожилие, выходя из-под заслона. Отдав передачу, он схватился за ногу и направился в раздевалку.

После большого перерыва стало известно, что тоже не доиграет матч. Форвард почувствовал дискомфорт в икроножной мышце и не смог принять участие во второй половине.

Оба игрока пройдут МРТ-обследование, чтобы определить серьезность травм.

Быстрая экскурсия по Евролиге для тех, кто смотрит только НБА