Сергей Елевич: «ЦСКА выиграл у «Зенита» за счет дисциплины»

Теги ЦСКА Сергей Елевич Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич считает, что ЦСКА победил «Зенит» (80:76) в матче Единой лиги ВТБ за счет игровой дисциплины.

«Игра получилась: интересный баскетбол показали команды. В первую очередь, конечно, хотелось бы отметить в этом матче дисциплину ЦСКА. Она у «красно‑синих» была получше, чем у «Зенита». За счет дисциплины они и победили. То, что армейцы могли и хотели показать в этом матче, они и продемонстрировали.

Конечно, петербуржцам пока не удалось до конца найти свою игру, но коллектив, который собран в «Зените», очень перспективный. Думаю, что многие команды еще ощутят это на себе в последующих играх чемпионата», — сказал Елевич.

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