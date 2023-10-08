Хавьер Паскуаль: «Не подошли к матчу с ЦСКА так, как должны были»

Главный тренер « » заявил, что его команда не смогла должным образом подготовиться к матчу против (76:80).

«Сегодня у нас была игра, в которой выступали две команды с разным прошлым: «Зенит» проиграл первый матч дома и подошел к этой встрече со счетом 1-1, а ЦСКА выиграл обе встречи. Это было важно, чтобы понимать ситуацию. Кроме того, у нас был один день на подготовку, а у ЦСКА было пять дней.

Вместе с этим, мы не подошли к этому матчу так, как должны были. В защите в первые 20 минут играли недостаточно хорошо, а в нападении тоже не показали то, что можем. Так что первая половина очевидно осталась за ЦСКА.

Во второй половине все было по-другому, мы контролировали вторую половину. Были чуть лучше в защите, намного лучше в нападении. Поэтому у нас были возможности в концовке, но при сценарии, когда ты проигрывал столько времени, в конце ты должен быть идеален — а вы не попали открытый бросок, неправильно выбирали позиции для бросков, плюс, один подбор, один фол…

Все это позволило ЦСКА победить. Также, когда постарались перехватить, наш игрок упал, и мы не смогли сделать перехват в концовке», – сказал Паскуаль.

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