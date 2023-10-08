Трент Фрэйзер о поражении от ЦСКА: «Предприняли большие усилия, чтобы вернуться в игру, но этого не хватило»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Трент Фрэйзер Баскетбол

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрэйзер в интервью «Матч ТВ» рассказал, почему его команде не удалось переломить ход матча, подобравшись вплотную к ЦСКА после большого перерыва (76:80).

«Как и сказал нам тренер после игры, в этой встрече мы недостаточно сильно сражались. После большого перерыва были в роли догоняющих, а это всегда сложнее. Тем не менее, во второй половине предприняли большие усилия, чтобы вернуться в игру. Но этого не хватило, чтобы выиграть. Чтобы побеждать, надо полностью выкладываться на протяжении всех четырех четвертей.

По ходу встречи проигрывали более 10 очков, но во второй половине сократили отставание до трех. Почему не удалось сравнять счет и выйти вперед?

С ЦСКА непросто играть в принципе. В данном случае это приходилось делать под давлением. Не просто до конца возвращаться в игру, когда до этого много проигрываешь. Нам необходимо вернуть баланс, чтобы в будущем побеждать», — сказал Фрэйзер.

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