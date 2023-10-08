Мело Тримбл: «Хорошо влился в команду. Рад, что являюсь частью ЦСКА»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Мело Тримбл Баскетбол

Защитник ЦСКА Мело Тримбл, который набрал 16 очков и сделал 8 передач в победном матче против «Зенита» (80:76), отметил, что хорошо влился в московскую команду.

«Очень рад, что провели такую хорошую игру. Любая победа на площадке соперника — хороший результат. Провели достойную игру, хорошо сражались.

Еще до перехода в ЦСКА был знаком с главным тренером команды. Часть предсезонной подготовки пропустил, но хорошо влился в команду после. Сейчас только начало сезона. Рад, что являюсь частью ЦСКА», — сказал Тримбл.

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