Евролига перенесла матчи «Милан» – «Маккаби» и «Хапоэль» – «Вулвз» на неопределенный срок

Теги Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Маккаби Тель-Авив Милан Хапоэль Тель-Авив Вулвз Баскетбол

Евролига перенесла матчи второго тура: Еврокубка между тель-авивским «Хапоэлем» и вильнюсским «Вулвз», а также матч Евролиги между «Миланом» и «Маккаби» из Тель-Авива.

Об этом информирует пресс-служба соревнования.

Встречи должны были состояться 11 и 12 октября соответственно. Новые даты проведения матчей пока неизвестны.

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1 комментарий

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Bashibuzuck
Ну логично, все всё понимают
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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