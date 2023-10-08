Евролига перенесла матчи «Милан» – «Маккаби» и «Хапоэль» – «Вулвз» на неопределенный срок

перенесла матчи второго тура: Еврокубка между тель-авивским « » и вильнюсским «Вулвз», а также матч Евролиги между « » и « » из Тель-Авива.

Об этом информирует пресс-служба соревнования.

Встречи должны были состояться 11 и 12 октября соответственно. Новые даты проведения матчей пока неизвестны.

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