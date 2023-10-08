Евролига перенесла матчи «Милан» – «Маккаби» и «Хапоэль» – «Вулвз» на неопределенный срок
Евролига перенесла матчи второго тура: Еврокубка между тель-авивским «Хапоэлем» и вильнюсским «Вулвз», а также матч Евролиги между «Миланом» и «Маккаби» из Тель-Авива.
Об этом информирует пресс-служба соревнования.
Встречи должны были состояться 11 и 12 октября соответственно. Новые даты проведения матчей пока неизвестны.
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