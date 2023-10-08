«Маккаби Тель-Авив» рассматривает возможность поменяться матчами с «Валенсией»

В связи с объявлением войны в Израиле запланированный на четверг матч тель-авивского «Маккаби» в Евролиге против «Милана» был перенесен.

В воскресенье команда попыталась провести первую тренировку после ракетной атаки. Кроме того, «Маккаби» рассматривает возможность проведения нескольких выездных матчей подряд в надежде, что конфликт быстро разрешится.

Как сообщает Walla Sport, «Маккаби» рассматривает возможность поменяться матчами с «Валенсией». Первая встреча команд в Евролиге должна состояться 18 октября в . Если план будет одобрен, «Маккаби» 18 октября отправится в Испанию, а 28 марта примет «Валенсию». Таким образом, израильская команда проведет три выездных матча подряд и только 2 ноября сыграет дома.

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