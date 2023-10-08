«Маккаби» попросил Евролигу о переносе матча с «Миланом»

Тель-авивский «Маккаби» рассчитывает перенести предстоящий матч 2-го тура Евролиги против « ».

Первоначально запланировав на среду вылет на игру (12 октября), израильский клуб рассматривал возможность более раннего вылета.

Как сообщает Walla Sport, после переговоров с Министерством спорта и другими соответствующими структурами «Маккаби» решил официально попросить Евролигу о переносе матча.

18 октября « » предстоит домашняя встреча в против «Валенсии», а также два подряд выездных поединка – 20 октября (против «Панатинаикоса») и 26 октября (против «Монако»).

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