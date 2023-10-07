Желько Обрадович наказал игроков «Партизана» после поражения от «Маккаби»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Желимир Обрадович Партизан Баскетбол

Белградский «Партизан» в четверг потерпел крупное поражение от «Маккаби Тель-Авив» в Израиле в рамках первого раунда Евролиги (81:96).

В пятницу у игроков сербской команды должен был быть выходной. Однако главный тренер Желько Обрадович провел дополнительную тренировку, которая длилась дольше, чем обычно, сообщает Sportal.

Во время матча Обрадович в одном из тайм-аутов накричал на своих игроков, обвинив в отсутствии желания сражаться.

«Соперник отрабатывает в защите. В этом разница – они отрабатывают, они сражаются, а вы актеры, вы не игроки, черт возьми», – произнес тренер.

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1 комментарий

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Bashibuzuck
Теперь другие ребята наказывают Маккаби за победу над Партизаном😁
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